Санкт-Петербург, 26 декабря, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Смольный окончательно утвердил новый размер тарифов на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Как сообщил 26 декабря городской комитет по тарифам, с 1 января 2021 года стоимость проезда в петербургском метро по жетону составит 60 рублей, а поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае по разовому билету будет стоить 55 рублей. Таким образом, оба тарифа увеличатся на 5 рублей по сравнению с ныне действующими расценками.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Как подчеркивают власти, в следующем году сохраняется льготный тариф при оплате поездки проездными билетами многоразового пользования, которыми сегодня пользуется большинство петербуржцев. Так, по наиболее популярной у горожан электронной карте «Подорожник» одна поездка в метро обойдется в 41 рубль, в наземном транспорте — в 36 рублей.

По-прежнему выгодно будет оплачивать проезд банковской картой российской платежной системы «Мир», а также созданной на ее основе «Единой картой петербуржца» (ЕКП). С 1 января 2021 года при оплате картой «Мир» одна поездка в метро будет стоить 44 рубля, при использовании ЕКП — 39 рублей.

Если владелец ЕКП установил специальное мобильное приложение, к которому привязана карта, то стоимость поездки при оплате в турникете картой, эмулированной на мобильное устройство через приложение, составит 36 рублей, а самой картой «Мир» — всего 33 рубля.

В комитете по тарифам объясняют повышение стоимости проезда существенным снижением пассажиропотока из-за пандемии, что привело к необходимости увеличить в 2021 году разовый тариф на проезд в общественном транспорте.

«По статистике комитета по транспорту, только 13% пассажиров, значительную часть которых составляют гости нашего города, пользуются таким тарифом <…> данное изменение затронет прежде всего туристов», — заявляют в Смольном