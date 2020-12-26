Берлин, 26 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения во время стрельбы на территории столицы Германии. Об этом сообщает в субботу, 26 декабря, газета Bild со ссылкой на источники в полиции.

Denoel Paris Перестрелка

По данным источников, инцидент произошел в районе Кройцберг, пострадавших обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря в сообщении берлинской полиции отмечалось, что в Берлине полиция проводит следственные мероприятия, направленные на розыск людей, которые могут быть причастны к подготовке теракта.

Читайте также: В Берлине полиция обыскала квартиру предполагаемого террориста