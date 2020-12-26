Мурманск, 26 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Мурманской области планируют реализовать проект модернизации системы теплоснабжения. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Monoklon Котельная

«Одно из знаковых проектов уходящего года — уход от флотского мазута в Заозерске. За одну зиму мы экономим 300 млн рулей, уйдя от мазута. Глобально (для решения этой проблемы — ред.) — это тема газификации. Но мы также прорабатываем вопросы перехода на уголь, там где это возможно. Мы пошагово сокращаем число мазутных котельных, чтобы использовать менее дорого топливо», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская области — мазутозависимый регион. В 2019 году регион получил на закупку топлива более пяти миллиардов рублей.