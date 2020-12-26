Нижний Новгород, 26 декабря, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде мог начаться из-за отсоединённого жительницей квартиры от газовой плиты шланга, сообщили 26 декабря в региональном главном управлении СКР.

52.mchs.gov.ru На месте пожара. Нижний Новгород

По предварительным данным, женщина является инвалидом, она состояла на учёте у психиатра.

«Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 26 декабря в квартире на шестом этаже дома по Березовской улице в Нижнем Новгороде. В результате выгорела квартира, погибла женщина, ещё одна женщина и ребёнок пострадали. По данному факту региональная прокуратура начала проверку.