Нижний Тагил, Свердловская область, 26 декабря, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области семилетняя девочка погибла во время катания с горки на санках. Трагедия произошла 25 декабря, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

На детской горке

Он отмечает, что, по предварительным данным, эта история не криминальная. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев трагедии.

Как отмечает региональное управление СКР, по факту трагедии идёт доследственная проверка. А в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили журналистам, что ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства, которое регулирует охрану здоровья и жизни несовершеннолетних.

Известно, что девочка училась во втором классе. Вместе с бабушкой она пошла в магазин и попросила покататься во дворе на санках, пока бабушка будет совершать покупки. Высота самой высокой части горки составила почти 194 см.