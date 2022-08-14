Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о совместном патрулировании стратегических бомбардировщиков РФ и Китая. В рапорте министра главнокомандующему ВС РФ говорится, что поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая над Японским и Восточно-Китайским морями.

Mil.ru Флаги России и Китая

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Заметим, что такое патрулирование становится рутинным. Первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолеты дальней авиации РФ и Китая провели 23 июля 2019 года. Тогда это вызвало переполох в Японии и США. Осенью прошлого года во время посещения Страны восходящего солнца мои собеседники — японские политики и политологи с нескрываемой озабоченностью пытались выяснить, не является ли такое совместное патрулирование предвестником официально оформленного военного союза России и КНР. Разъяснял, что до сих пор военное взаимодействие двух стран проходит успешно и без договора о военном союзе. Напомнил и то, что американцы и, хотят они того или нет, их союзники японцы, открыто называя Россию и Китай своими врагами, объективно способствуют объединению военных усилий двух стран для противостояния потенциальным противникам.

Alert5 Дальний бомбардировщик ВВС Китая

Тем более что противник наглеет на глазах, окружая нашу страну военными базами и «горячими точками» по всему периметру границы России, готовит размещение в Японии — у нас под боком — американских ракет среднего радиуса в ядерном снаряжении, допускает публикацию в СМИ высказываний о «военном решение проблемы северных территорий».

Не ограничиваясь словесными угрозами, военные США и Японии переходят к весьма опасным провокационным действиям на нашей границе. Достаточно указать на недавнее чреватое огневым столкновением сознательное вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» близ Владивостока в заливе Петра Великого в Японском море. За этим вторжением последовала не менее опасная провокация ВВС Японии, когда российский истребитель Су-30 вынужден был отгонять от наших воздушных рубежей японский патрульный самолет ОР-3С. И в этой обстановке японское правительство считает возможным направлять Москве «дипломатические демарши» по поводу размещения на Курилах сугубо оборонительных зенитных систем С-300В4.

U.S. Navy Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн»

Как сообщается, эти ЗРК способны эффективно прикрывать местность в 2−3 раза больше по площади, нежели зона действия средств ПВО предыдущих поколений. Кроме того, комплексы способны сбивать до 16 баллистических ракет, двигающихся на скорости до 4,5 тыс. м/с. В связи с этим японцам следовало бы всерьез задуматься, стоит ли идти на поводу у американцев и соглашаться на размещение на своей территории направленных против России и Китая заокеанских ракет среднего радиуса действия. Ведь кроме зенитных у России и Китая есть и другие ракеты для нейтрализации нацеленных на них наступательных ударных систем.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Остается только удивляться: как, в условиях все более обостряющейся военной обстановки на Дальнем Востоке и, в частности, в районе Курил, кто-то в Токио продолжает рассчитывать на успех переговоров об овладении Японией этими имеющими важное военно-стратегическое значение российскими островами.