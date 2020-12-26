Обнинск, Калужская область, 26 декабря, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Обнинска 1943, 1948 и 1953 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 161 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.