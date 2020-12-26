Калуга, 26 декабря, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 175 человек за последние сутки, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 25 декабря, в регионе было зарегистрировано 169 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 201 человека, 1154 человек находятся на лечении, 18 тыс. 886 человек выздоровели, 161 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (244), в Обнинске (139), в Кировском районе (88) и в Малоярославецком районе (62).