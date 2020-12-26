Тамбов, 26 декабря, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Команда Тамбовской области вошла в рейтинг влиятельности акторов молодежной политики, посвященного этой теме, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на телеграм-канал «НОП — Молодёжь и система».

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

При составлении рейтинга влиятельности акторов молодежной политики — 2020 учитывались личное влияние, ресурсные и лоббистские возможности его участников. Отдельным коллективным актором выделена Тамбовская область.

По версии составителей, в этом году Тамбовщина на время превратилась в центр федеральной молодёжной повестки. В Тамбовской области впервые в России прошёл региональный этап форума «Территория смыслов». Его участниками стали около ста молодых людей из городов и районов области. Также регион принял IV Всероссийский форум «Молодежная команда страны», на который приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов России.

«Синергия региональной власти (губернатор Александр Никитин), вуза (ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов) и отдела по делам молодёжи (руководитель Ольга Негрова) позволила реализовать крупнейшие федеральные проекты как внутри региона, так и за его пределами. Сложился первый кейс горизонтального взаимодействия регион-центр», — считают авторы рейтинга.

Отметим, что итоги года в сфере молодёжной политики Тамбовской области подвели накануне на региональном мероприятии «Молодёжный движ-2021». Оно сопровождалось конкурсами, розыгрышами, концертом, награждением лучших представителей молодёжи.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в онлайн-формате, однако награждение состоялось очно. Самым активным представителям молодёжи Тамбовщины вручил награды первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он поздравил Карину Кузнецову из Мичуринска. Она стала лауреатом всероссийского конкурса «Доброволец России 2020», представим проект «Велоэстафета «Дорогами Победы». Также Олег Иванов вручил благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи за значительный вклад в реализацию всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции»; благодарственные письма президента РФ за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; памятные медали и грамоты «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Tambov.gov.ru Первый вице-губернатор Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов вручил награды самым активным представителям молодёжи

Были отмечены и победители конкурсного отбора физических лиц, претендующих на получение грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области, предоставляемых на реализацию социально значимых проектов, в 2020 году. В этом году региональные гранты получили 13 человек. Между ними разделили 1 млн рублей.

«Мы награждаем лучших представителей тамбовской молодёжи, это наша элита, это флагманы, на которые мы должны равняться. Пусть остаётся в уходящем году все плохое и в 2021 году мы будем вспоминать только хорошее! Будьте здоровы», — сказал Олег Иванов.