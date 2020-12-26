Москва, 26 декабря, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Svr.gov.ru Джордж Блейк

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сообщил Иванов.

Он подчеркнул, что Блейк очень любил Россию и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне.

Известно, что Блейк родился в 1922 году. После Второй мировой войны он поступил на службу британской разведки MI6 и вербовал агентов для британскоих спецслужб в Восточной Европе.

Затем по заданию MI6 Блейк отправился в Корею и работал в британском посольстве в Сеуле. Сам Блейк впоследствии вспоминал, что непосредственная близость от театра военных действий в Корейской войне, а также та жестокость в обращении с мирным населением заставили его усомниться в правильности своих убеждений. После того, как Корея была разделена, Блейк оказался в плену в Северной Корее. Там он стал убеждённым коммунистом.

Будучи уже двойным агентом, Блейк был направлен руководством MI6 в Берлин. Там он передал СССР огромное количество информации о завербованных им агентах MI6.

В 1959 году Блейк был предан польским разведчиком-перебежчиком Михалом Голеневским, который перешел на сторону ЦРУ. В 1961 году закрытый суд приговорил Блейка к 42 годам лишения свободы, однако он сумел бежать из тюрьмы Уормвуд-Скрабс с помощью заключенных. Далее он был переправлен в ГДР, а затем в Советский Союз.

Блейк подчеркивал, что перешел на сторону советской разведки по собственным убеждениям и не считал себя предателем.

В СССР Блейк был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Работал в Институте мировой экономики и международных отношений.