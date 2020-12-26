Калуга, 26 декабря, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты-единороссы городской Думы Калуги и Заксобрания Калужской области приняли участие в акции «Подарки детям врачей», организованной по инициативе губернатора Калужской области Владислава Шапши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Депутаты приняли участие в акции «Подарки детям врачей»

«Медработники сегодня на передовой, этот термин военных времен мы теперь используем в мирной жизни. У них сейчас большая нагрузка, ну и где-то не хватает времени, которое необходимо уделить своим детям, — сказал глава Калуги Юрий Моисеев. — Хорошая, добрая акция, есть возможность передать подарки детям медицинских работников, чтобы у них было ощущение праздника».

Депутаты выразили благодарность медикам за их нелёгкий и опасный труд, заботу о жизни и здоровье каждого калужанина и пожелали счастья, здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения.