Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Директор — главный редактор областной общественно-политической газеты «Наше время» — одной из старейших в Ростовской области, Вера Южанская с 11 января покинет пост председателя Союза журналистов Ростовской области. Эту должность она возглавляла с 2009 года.

Kremlin.ru Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

По некоторым данным, Южанскую временно сменит главный редактор газеты «Шахтинские известия» Белла Севостьянова.

ИА REGNUM сообщало, что Вере Южанской удалось задать два вопроса президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции главы государства. Один из них касался роста цен на продукты питания, второй — увольнения главного редактора газеты «Вперёд» Елены Пивоваровой.

«Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим, если у него сил не хватит, то я ему помогу»,— ответил журналистке Путин.