Калуга, 26 декабря, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Калуге на улице Суворова прошёл спортивный праздник «Зимние забавы». Участие в празднике приняли заместитель председателя городской Думы Александр Иванов и заместитель министра спорта Калужской области Майя Боденкова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Заместитель председателя городской Думы Александр Иванов и заместитель министра спорта Калужской области Майя Боденкова приняли участие в празднике «Зимние забавы»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, участников ждали спортивные эстафеты с предметами, выставка ретро и современного оружия, наградной атрибутики, а также сдача норм ГТО. Развлекали гостей праздника Дед Мороз, Леший и Снегурочки. Попробовать свои силы в различных состязаниях могли и дети, и взрослые. В конкурсе «Самый сильный папа» можно было посоревноваться в поднятии гири, спортивных мам ждал дартс и броски мяча. Всех желающих обучали скандинавской ходьбе, участников награждали сладкими призами.

«Летом мы отремонтировали эту спортивную площадку, и то, сколько людей сегодня на ней собралось, говорит о её востребованности. Спорт и здоровый образ жизни становятся всё более популярными среди калужан, — сказал Александр Иванов. — Я благодарю всех организаторов спортивного праздника, желаю всем участникам высоких спортивных результатов и пусть победит сильнейший. Всегда важно помнить: «В здоровом теле — здоровый дух».

Помощь в организации праздника оказали министерство спорта Калужской области, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО и спортивная школа олимпийского резерва «Снайпер».