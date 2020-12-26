Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2020, 13:01 — ИА Регнум. По Ростову-на-Дону начала ездить новогодняя платформа с зимним волшебником — Дедом Морозом, и Снегурочкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru «Новогодний трамвай»

«Из-за коронавируса массовые гуляния запрещены, однако праздник никто не отменял. И нами было принято решение по созданию новогоднего настроения у горожан вот таким необычным способом», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В рамках акции «Новогодний трамвай» празднично украшена трамвайная платформа, которая курсирует по центральным улицам донской столицы с 11:00 до 13:00, с 28 декабря в дополнительное время — с 15:00 до 17:00. Стать зрителем горожане могут до 30 декабря.