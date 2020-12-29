Ватикан, 29 декабря, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Необычные дипломатические ходы, которые демонстрирует Ватикан в отношении участников последней карабахской войны. могут свидетельствовать о наличии у Святого престола своего оригинального плана действий. Каков этот план, пытался разобраться редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Собор Святого Петра. Ватикан

Боевые действия недавней карабахской войны начались ночью 27 сентября. Именно в этот день был запланирован визит главы Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II в Ватикан. По словам Гарегина II, папа Франциск осудил нападение. Но Ватикан не забывал о Закавказье и в более спокойные времена, не оставляет его своим вниманием и теперь, когда боевые действия удалось остановить. Визит в Ереван апостольского нунция в Армении и Грузии архиепископа Жозе Авелино Беттанкура, состоявшийся с 5 по 9 декабря, был несколько необычен.

Встретившись с предстоятелем Армянской апостольской церкви и президентом Армении Арменом Саркисяном, Беттанкур назвал трехстороннее соглашение о прекращении огня лишь началом мирного процесса, а приоритет в продвижении к миру должен в данном случае принадлежать Минской группе ОБСЕ. Странная мысль, ведь именно страны — участницы Минской группы, такие как Франция или США, не смогли добиться дипломатических успехов в разрешении конфликта. Зачем же тогда Ватикан через своего посла продвигает международное участие в формате МГ?

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