Скопье, 26 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. 25 декабря македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni опубликовало статистику, согласно которой македонцы являются самой курящей нацией в Европе. Северная Македония оказалась в числе 10 стран, где на душу населения приходится наибольшее потребление табака.

Сигареты

Половина населения страны в среднем выкуривает 20 сигарет в день. При этом стоимость пачки сигарет в Северной Македонии самая низкая в регионе Западные Балканы.

Македонские журналисты с тревогой отмечают тот факт, что 30% молодых людей уже пристрастились к никотину, при этом 89% курильщиков курят и дома, и в кафе, и в государственных учреждениях. Курят в стране 57,9% мужчин и почти 40% женщин.

В странах Евросоюза в среднем курит 29% населения. При этом по уровню ВВП Северная Македония, вместе с Албанией и Боснией и Герцеговиной, находится на последнем месте в Европе.