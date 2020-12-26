Канберра, 18 марта, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Новые санкции против 11 российских государственных структур и банков вводятся властями Австралии. Об этом 18 марта заявила австралийский министр иностранных дел Марис Пейн, сообщается на сайте ее ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Кроме того, по словам главы МИД, Канберра принимает санкционные меры в отношении российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, продолжая усиливать давление на предпринимателей, которые якобы «близки к властям РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Австралия объявила о введении санкций Вооруженных сил России и шести российских высокопоставленных военных, «ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины».

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