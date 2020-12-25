Москва, 25 декабря, 2020, 23:01 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 840. Об этом сообщили вечером 25 декабря в оперативном штабе столицы.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале

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Как отмечается, у всех умерших пациентов был поставлен диагноз «пневмония» и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперштаба, всего в Москве выявлено уже 772 104 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 7315 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 593 939 пациентов.