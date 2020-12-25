Лондон, 25 декабря, 2020, 22:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Британии зафиксировано более 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 декабря минздрав страны.

Governor Tom Wolf Лабораторные исследования на коронавирус

За 24 часа было выявлено 32 725 новых заражений, умерли 570 человек с диагнозом COVID-19.

Всего с учетом этих данных коронавирус в Британии с начала пандемии был зафиксирован у 2 221 312 человек, из которых умерли 70 195.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 декабря Лондон и юго-восточные районы Британии переведены в режим локдауна из-за быстрого распространения новой разновидности коронавируса.