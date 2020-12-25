Ярославль, 25 декабря, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» принял на своем льду «Сочи» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

ХК «Локомотив» Павел Красковский забил третий гол хозяев

Таким образом, «железнодорожники» одержали шестую победу в последних восьми матчах. На данный момент «Локо» занимают третье место в таблице Запада, набрав 52 очка в 37 матчах.

«Сочи» идут на 10-й строчке конференции, в их активе 28 очков.