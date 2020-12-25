Аддис-Абеба, 25 декабря, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Число жертв нападения боевиков в провинции Бенишагуль-Гумуз на западе Эфиопии возросло до 222 человек, 25 декабря сообщает агентство Reuters.

(cc0) Мужчины с оружием. Эфиопия

Нападение вооруженных представителей народности гумуз на деревню Бекоджи, в которой в основном проживают народности шинаша и амхара, произошло 23 декабря.

После нападения в беспокойный район были введены войска, в ходе спецоперации были ликвидированы более 40 участников нападения на деревню.

Читайте также:В Эфиопии ликвидировали более 40 боевиков