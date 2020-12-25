Москва, 25 декабря, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Курс рубля на вечерних торгах в пятницу, 25 декабря, опустился по отношению к доллару и евро после двух дней роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 21:30 доллар торговался на уровне 74,15 рубля, что на 26 копеек больше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

Тем временем евро подорожал на 52 копейки — до 90,62 рубля.

При этом Банк России понизил официальный курс доллара на субботу, 26 декабря, на 1 рубль 15 копеек — до 73,69 рубля. Курс евро понижен на 1 рубль 48 копеек — до 89,87 рубля.