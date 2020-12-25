Милан, Италия, 25 декабря, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Любой ответственный политик в сложившейся ситуации должен отвечать на вопрос о том, сделает ли он прививку от коронавируса, однозначно утвердительно, «без всяких, но и если», заявил в пятницу, 25 декабря, мэр Милана Джузеппе Сала.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

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Он подтвердил, что намерен вакцинироваться. «Поскольку мне уже больше 60, то, возможно, я получу прививку раньше других», — сказал Сала.

Первыми в Италии будут прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовую вакцинацию власти намерены начать в конце января 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам сделать эти прививки.

По данным на25 декабря, в Италии умерли 71 359человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на459 (днем ранее— на 505). Выздоровели1 377 109человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на32 324(днем ранее — на22 718). Число подтвержденных носителей выросло на19 037(днем ранее — на18 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 028 354 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены579 886человек — на13 746 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.