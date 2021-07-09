Нижний Новгород, 25 декабря, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в предновогодней акции «Ёлка желаний». Он снял с новогодней ёлки открытку, где шестилетний Константин Портянов из многодетной семьи, проживающей в Нижегородской области, попросил домашний спортивный комплекс, сообщает пресс-служба полпредства.

Пресс-служба полномочного представительства в ПФО Полпред президента в ПФО Игорь Комаров

Узнав о том, что в этой семье есть ещё дети, Комаров исполнил и их мечты. В результате подарками стали планшет, шведская стенка, туристическая палатка и развивающий деревянный конструктор.

Шестилетний брат Дима объяснил, что очень хотел палатку, потому что с ней летом можно всей семьей ходить в походы.

«Исполнить желание ребенка просто. Это может сделать каждый из нас. Приглашаю всех, кто может стать Дедом Морозом или Снегурочкой для наших детей. До конца года еще есть время, давайте делать добро вместе», — призвал полпред жителей округа.

Всего в Поволжье дети надписали более 5,9 тыс. открыток с желаниями. Исполнить чью-то мечту можно на портале елкажеланий. рф, сняв открытку с интерактивной ёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» началась в первые дни декабря: более 10 тысяч открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза — с 12 до 26 тысяч. Все разобранные мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года.

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