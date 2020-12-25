Ижевск, 25 декабря, 2020, 20:04 — ИА Регнум. В Удмуртии с 25 декабря снимаются ранее установленные ограничения для учреждений общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа ресторана во время пандемии коронавируса

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Так, с сегодняшнего дня кафе, рестораны, столовые и другие предприятия общепита могут работать до 4:00 утра. При этом необходимо по-прежнему соблюдать все противоэпидемические меры.

Напомним, с 7 октября работа общепита в республике была ограничена с 23:00 по местному времени до 7:00. В эти часы организации могли работать только в режиме навынос. С 11 декабря кафе и рестораны могли работать уже с 7:00 до 1:00.

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Отметим, что по состоянию на утро 7 октября в республике было выявлено 117 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений составляло на тот момент 6159 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе являлся 1961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 декабря в Удмуртии выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимальным уровнем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 17 декабря — 212 новых случаев заражения. Накануне было подтверждено 212 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 546 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3489 человек.

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