Тегеран, 25 декабря, 2020, 20:03 — ИА Регнум. О гибели четырёх альпинистов в горах Ирана из-за схода лавины сообщило 25 декабря агентство IRIB.

Hans Лавина

По словам главы иранского комитета по ЧП и спасению альпинистов Хамида Мосаэдиана, один из альпинистов скончался из-за схода лавины в районе Галех-дохтар.

Мосаэдиан «Его тело до сих пор не найдено, однако есть свидетельства того, что в настоящее время оно погребено под толщей снега».

Ещё три человека погибли в других горных районах Ирана.