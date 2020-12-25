Россия может ограничить ввоз табачого сырья из Турции
Москва, 25 декабря, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Россельхознадзор может ввести запрет на импорт в Россию табачного сырья из Турции из-за выявления вредителя в данной продукции. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, данный вопрос обсуждался на переговорах представителей Россельхознадзора с директоратом по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турции.
В ходе беседы с российской стороны была выражена обеспокоенность случаями выявления в табачном сырье из Турции многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris).
«Российское ведомство предупредило, что если ситуация примет системный характер, могут быть введены ограничительные меры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что турецкая сторона уведомила о проведении расследования по данному факту и намерении усилить контроль за такой продукцией.