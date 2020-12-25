Ярославль, 25 декабря, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Ярославская область обладает всем необходимым для быстрого начала реализации программы комплексной реноваций в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Ещё два года назад мы разработали основные тезисы, изложили их в виде конкретных инициатив и направили в Государственную думу. Они, безусловно, лягут в основу, станут каркасом регионального законодательства по этой теме. Мы, что называется, держим руку на пульсе и давно находимся в готовности к «низкому старту».

Напомним, 23 декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла резонансный закон о реновации в России. Законом предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

Комментируя решение парламента, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости контролировать реализацию этого закона в регионах. Для этого он предложил создать рабочую группу из председателей думских комитетов, а первые итоги подвести уже через три месяца.

«У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает», — достаточно категорично заявил Володин.

В Ярославской областной думе согласны, что потребуется достаточно интенсивная работа региональных парламентариев, однако многое ещё зависит от федеральных коллег.

«Предстоит большая работа на местах, непосредственно с людьми и в кабинетах власти. Мы многого ещё ждём от федералов. Надо понимать, что сейчас будут вноситься изменения и в смежные регулирующие кодексы: Градостроительный, Земельный, Гражданский и даже в Налоговый. Но мы готовы к оперативной работе. Более того, не секрет, что специалисты нашего депстроя являются соавторами данного закона. И у нас есть возможность очень быстро, в прикладном режиме апробировать регуляторные инновации в реализации конкретных проектов, например, на проспекте Октября в Ярославле», — полагает Роман Фомичёв.

Принятие закона о реновации соответствует национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», в рамках которой к 2030 году необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год. Всего до 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья, то есть 26% от общего объема всего жилищного фонда в России.