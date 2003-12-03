Москва, 25 декабря, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Запланированный на конец декабря визит делегации Госдумы в Республику Корея перенесен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря сообщили в Госдуме.

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«Визит делегации Госдумы в Республику Корея перенесен из-за резкого обострения эпидемиологической обстановки», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин и спецпосланник президента Республики Корея У Юн Гын обсудили предстоящий 27−28 декабря 2020 года официальный визит делегации Государственной думы в Республику Корея, в ходе которого предполагалось второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству нижней палаты российского парламента и Национального собрания.

С начала недели в Корее начали действовать дополнительные ограничения на фоне пандемии коронавируса.