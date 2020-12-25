Красногорск, 25 декабря, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Рекордное с начала сезона количество единиц спецтехники задействовано для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Отмечается, что на данный момент в регионе выпало до семи сантиметров снега. При этом коммунальными службами очищено и обработано около 24,5 тысячи километров дорог.

«На дорогах Подмосковья сегодня вывели рекордное число техники с начала сезона: последствия снегопада ликвидируют свыше 2,6 тысячи дорожных рабочих и более 1,8 тысячи единиц специализированных дорожных машин», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.