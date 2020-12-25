Эрдоган заявил, что хочет хороших отношений с Израилем
Стамбул, Турция, 25 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет хороших отношений с Израилем, 25 декабря сообщает агентство Anadolu.
Minister-president Rutte
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Выступая перед журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, Эрдоган отметил, что улучшению отношений мешают проблемы «на высшем уровне» в Израиле и отношение израильского правительства к Палестине.
«Политика в отношении Палестины — это наша красная линия. Для нас невозможно принять политику Израиля в отношении Палестины. Их безжалостные действия там недопустимы», — заявил Эрдоган журналистам.
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