Стамбул, Турция, 25 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет хороших отношений с Израилем, 25 декабря сообщает агентство Anadolu.

Minister-president Rutte Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Выступая перед журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, Эрдоган отметил, что улучшению отношений мешают проблемы «на высшем уровне» в Израиле и отношение израильского правительства к Палестине.

«Политика в отношении Палестины — это наша красная линия. Для нас невозможно принять политику Израиля в отношении Палестины. Их безжалостные действия там недопустимы» , — заявил Эрдоган журналистам.

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