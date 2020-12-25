Горнолыжные курорты Черногории открывают зимний сезон
Подгорица, 25 декабря, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Черногорский горнолыжный центр Kolašin 1600, входящий в госпредприятие «Горнолыжные курорты Черногории» открывает зимний сезон и начинает работу в субботу, 26 декабря.
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Черногорский горнолыжный центр Kolašin 1600
В день открытия всем посетителям дарят бесплатный проезд на подъемнике.
Летом на курорте велись активные работы по расширению и созданию новых горнолыжных трасс.
На севере страны уже выпал снег, а с 26 по 31 декабря ожидается приход сильного циклона, который увеличит высоту снежного покрова.