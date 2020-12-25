Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы муниципалитетам
Тамбов, 25 декабря, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 декабря, вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новый транспорт заменит модели, чей срок эксплуатации превышает десять лет.
Ежегодно правительство выделяет миллиарды рублей на обновление парка школьных автобусов. 2020 год не стал исключением. Тамбовская область получила 26 школьных автобусов, которые в торжественной обстановке и передали муниципалитетам области. На обновление автопарка в школах области из федерального бюджета выделено 56,7 млн рублей.
На Тамбовщину поступили автобусы российского производства. 23 автобуса марки ПАЗ и три автобуса повышенной вместимости оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей.
Тамбовский губернатор уверен, что обеспечение безопасности детей, в том числе и по дороге в школу, — одно из ключевых направлений работы. Он подчеркнул, что организации безопасной перевозки детей способствует целый ряд факторов. Это не только своевременная замена и ремонт транспортных средств, но и поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к школам.
За последние 16 лет, с 2005 года по 2020-й, в регионе приобретено более пятисот школьных автобусов, которые перевозят более 8,7 тыс. детей по 493 регулярным маршрутам протяженностью более 6 тыс. километров.
Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Основанное в 2009 году по проекту «Создание эффективной системы перевозок школьников», учреждение обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.