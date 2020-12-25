Ялта, Крым, 25 декабря, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Непрерывную подачу воды в дома жителей Ялты обещают городские власти на Новый год, с 06:00 31 декабря до 22:00 1 января. Об этом написала на своей странице в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко.

Иван Айвазовский. Ялта. 1838

«Дорогие ялтинцы, я помню, что обещала максимально комфортный график воды в праздничные дни (насколько это возможно в этот рекордно засушливый период). К сожалению, пока оптимизма особого не испытываю. Итак! С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января. В остальные дни пока согласно установленного ранее графика (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00)», — написала Павленко.

Она выразила надежду, что осадки наполнят водохранилища, и это позволит увеличить время подачи воды в дома горожан. При этом, пояснила Павленко, решить проблему можно только комплексной работой по ремонту сетей, план ремонта планируется представить в январе.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением уже несколько месяцев — из-за засушливой погоды резко снизился уровень воды в водохранилищах. Жители десятков муниципалитетов, в том числе Симферополь, с августа получают воду по графику.