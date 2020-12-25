Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Девятибалльные пробки образовались в Петербурге вечером в пятницу, 25 декабря. Уже ближе к 18:00, как информирует сервис «Яндекса», фактически в затор встал весь центр города.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на Невском проспекте

Так, в красный и бордовый цвета на карте окрасились почти все магистрали Петроградской стороны, а также набережная Макарова и 8-я и 9-я линии Васильевского острова.

Стоят также Троицкий, Дворцовый, Литейный мосты и мост Александра Невского. Пробки скопились на протяжении всей Выборгской набережной, а также Пироговской, Арсенальной, Свердловской, Дворцовой и набережной Кутузова.

Невский проспект превратился в сплошной затор от Дворцового моста до площади Александра Невского. То же самое произошло с Садовой улицей, участками Литейного и Московского проспектов, набережной Фонтанки и улицей Ломоносова. На набережной Обводного канала наблюдаются проблемы от Балтийского вокзала до проспекта Обуховской Обороны.