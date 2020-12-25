Москва, 25 декабря, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись из Армении свыше 44 тыс. беженцев, сообщил 25 декабря на брифинге замначальника Центра по примирению сторон российского миротворческого контингента Дмитрий Перепёлкин.

Минобороны России Автобусы с беженцами

«На сегодняшний день российским миротворческим контингентом обеспечено безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха более 44 тыс. беженцев», — сказал Перепёлкин.

Кроме того, он сообщил, что специалисты российского Центра разминирования продолжают в Карабахе поиск и нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств.

«На сегодня проверено 423 здания, 108 км дорог, обнаружено более девяти тыс. взрывоопасных предметов, очищено более 250 гектар территории», — уточнил Дмитрий Перепёлкин.