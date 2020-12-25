Астана, 25 декабря, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Казахстана будут усилены дополнительной партией российских многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщает 25 декабря минобороны Казахстана.

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители Су-30СМ

Уточняется, что российские летчики перегнали с Иркутского авиазавода на авиабазу в Караганде звено многоцелевых Су-30СМ.

На Карагандинской авиабазе российские истребители торжественно встречали министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Предыдущая партия из четырех истребителей Су-30СМ прибыла на Карагандинскую авиабазу в начале ноября 2020 года.

На данный момент в ВВС Казахстана имеется 24 многоцелевых истребителя Су-30СМ.

Всего минобороны Казахстана планирует закупить 36 российских сверхманевренных истребителей Су-30СМ в рамках соглашения с Российской Федерацией и программы перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.