Луганск, 25 декабря, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» с начала года составили 158 погибших и 547 раненых, сообщает 25 декабря ЛуганскИнформЦентр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

По словам начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, «большинство потерь являются небоевыми и получены в результате неуставных взаимоотношений, употребления наркотических веществ и алкоголя, неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах».

Он добавил, что часть из них относится к статистике летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лещенко заявил, что с начала года в ЛНР два мирных жителя погибли и ещё 25 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.