Калуга, 25 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Обнинска 1949 и 1958 годов рождения и житель Жуковского района 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 158 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.