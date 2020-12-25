Триполи, 25 декабря, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар призвал своих сторонников очистить Ливию от присутствия турецких «колонизаторов».

Mil.ru Лидер Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар

Об этом Хафтар заявил 25 декабря, выступая перед бойцами ЛНА в районе казарм Бенгази в честь 69-й годовщины независимости Ливии.

«Мира на нашей земле не будет, пока на ней присутствуют колонизаторы», — заявил Хафтар.

«Поэтому мы вновь возьмемся за оружие, чтобы собственными руками добиться мира, … и пока Турция отвергает мир и выбирает войну, мы подготовимся к выдворению оккупанта — с помощью веры, воли и оружия», — сказал Халифа Хафтар.

Напомним, в Ливии на данный момент сложились два противоборствующих лагеря — заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа, поддерживаемое Турцией, Италией и Катаром, и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, боевой силой которого является ЛНА под командованием Халифы Хафтара, пользующееся поддержкой России, Франции, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад парламент Турции проголосовал за продление сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев.