Халифа Хафтар призвал выдворить из Ливии «турецких колонизаторов»
Триполи, 25 декабря, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар призвал своих сторонников очистить Ливию от присутствия турецких «колонизаторов».
Об этом Хафтар заявил 25 декабря, выступая перед бойцами ЛНА в районе казарм Бенгази в честь 69-й годовщины независимости Ливии.
«Мира на нашей земле не будет, пока на ней присутствуют колонизаторы», — заявил Хафтар.
«Поэтому мы вновь возьмемся за оружие, чтобы собственными руками добиться мира, … и пока Турция отвергает мир и выбирает войну, мы подготовимся к выдворению оккупанта — с помощью веры, воли и оружия», — сказал Халифа Хафтар.
Напомним, в Ливии на данный момент сложились два противоборствующих лагеря — заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа, поддерживаемое Турцией, Италией и Катаром, и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, боевой силой которого является ЛНА под командованием Халифы Хафтара, пользующееся поддержкой России, Франции, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад парламент Турции проголосовал за продление сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев.