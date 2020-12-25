Спикер украинской Рады призвал всех быть готовыми к досрочным выборам
Киев, 25 декабря, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Глава парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады в настоящий момент нет.
Об этом он заявил вечером 25 декабря в эфире телеканала «112 Украина».
Разумков привел ряд доказательств тому, что на сегодня парламент Украины является дееспособным.
«Вы видите количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной рады Украины, как в зале, так и за его пределами… и много других вещей», — подчеркнул спикер.
Вместе с тем, он заявил, что в украинских реалиях любая политическая сила всегда должна быть готова к досрочным выборам.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинских политических кругах обсуждалась информация, что ряд ведущих партий страны намерены добиться перевыборов в Раду уже в 2021 году.