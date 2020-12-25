Тобольский район, Тюменская область, 25 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. В Тюменской области «чёрные лесорубы» вырубили 34 пихты. Лесному фонду нанесён ущерб в размере 69 880 рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области Незаконно срубленные пихты

В Тобольском лесничестве, вблизи села Санниково в ходе патрулирования лесных участков была обнаружена рубка лесных насаждений. На месте рубки задержана группа лиц.

По факту будет применена ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере до трёх миллионов рублей, отмечают в ведомстве.