Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Петербургский историк Олег Соколов, признанный виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, вероятнее всего, будет отбывать наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из адвокатов осужденного Александр Почуев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов и адвокат Александр Почуев (фото 2019 года)

Напомним, 25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима за убийство и незаконный оборот оружия.

«В соответствии со сложившейся практикой, отбывать наказание Олег Соколов будет в исправительной колонии №4 в Форносово Тосненского района Ленобласти, — пояснил адвокат Почуев. — В исключительном случае его могут направить в одну из колоний ближайших регионов — Карелии или Архангельска».

Адвокат отметил, что вероятнее всего Олег Соколов будет оспаривать приговор. На время рассмотрения обжалования он будет находиться в СИЗО «Кресты».

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Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония №4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (ФКУ ИК-4) расположена в посёлке Форносово Тосненского района Ленинградской области. Это исправительное учреждение с 35-летней историей. В настоящее время это колония строгого режима для лиц, впервые осуждённых к лишению свободы за совершение, в основном, особо тяжких преступлений.

Колония рассчитана на содержание чуть более 1400 осуждённых и разделена на две зоны — жилую и промышленную. В жилой зоне располагаются общежития для проживания осуждённых, медико-санитарная часть, банно-прачечный комбинат, пункт телефонных переговоров, столовая, кафетерий, клуб, стадион, спортзал, храм. На территории промышленной зоны располагаются рабочие цеха, теплицы и штаб.

В колонии функционирует библиотека, фонды которой постоянно пополняются, школа, в которой ведётся преподавание по программе общего образования, и профессиональное училище №35.

Для осужденных регулярно организуются культурно-массовые и спортивные мероприятия (концерты, состязания по различным видам спорта и многое другое). Помимо этого, осуждённым предоставляются возможности для участия в различных творческих конкурсах.