Калуга, 25 декабря, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области за 11 месяцев 2020 года выплаты на детей получили свыше 20 тыс. семей, в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография. Об этом сообщили 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной политики.

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Для повышения уровня доходов семей с детьми предусмотрены как единовременные выплаты, так и ежемесячные пособия. За 11 месяцев 2020 года по 10 839 рублей получили почти 5,5 тысячи семей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В 2019 году был увеличен региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей с 50 до 100 тысяч рублей. Этой финансовой помощью воспользовались более двух тысяч семей. Примерно столько же единовременно получили по 50 тысяч рублей на второго малыша. Размер этой выплаты в 2020 году также удвоился. Свыше 7,5 тысяч семей получали ежемесячные пособия на третьего и последующих детей до трех лет. С сентября 2020 года размер этой выплаты увеличился и составил 11 333 рубля. Почти 2,5 тысячи семей получали ежемесячно по четыре тысячи рублей на второго малыша от полутора до трех лет.

По мнению министра труда и социальной защиты области Павла Коновалова необходимо снизить риск попадания семей, которые воспитывают несколько детей, в категорию малообеспеченных.

«Сегодня мы наблюдаем рост числа многодетных семей. По данным Калугастата, за 10 месяцев родилось 2145 третьих и последующих детей. Это на 237 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал калужский министр.