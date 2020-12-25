Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Слабовидящая спортсменка из Санкт-Петербурга Валентина Жагот, мастер спорта международного класса по пара-гребле, приняла участие в европейской квалификации к IV чемпионату мира по гребле-индор 2021 года, который состоится 23−27 февраля 2021 года.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Благотворительный фонд «Точка Опоры»

Как сообщает БФ «Точка Опоры», Валентина Жагот отвоевала право представлять Европу в конкурсе — один человек от континента. До этого Валентина взяла бронзу на Британском чемпионате по гребле в помещении. Все соревнования проходили онлайн, что позволило спортсменам из разных стран принять участие в чемпионате даже в условиях самоизоляции.

Изначально гребля на эргометрах (тренажерах) была частью тренировочного процесса в зимнее время, но теперь это официальная дисциплина гребного спорта. Соревнования проводятся на гребных тренажёрах, имитирующих греблю в академических лодках на воде, и благодаря платформе Teamtime судьи в реальном времени видят все результаты и оценивают спортсменов. Такой способ проведения соревнований имеет много преимуществ, и есть вероятность, что он приживётся.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Валентина Жагот на гребном тренажере

«У меня вся работа ассоциируется со светофором. Он всегда включает зеленый свет, надо только дождаться и никогда не сдаваться!» — поделилась с БФ «Точка опоры» Валентина Жагот. За последние полтора месяца спортсменка поставила 3 мировых рекорда в полумарафоне — на 4 мин, 60 мин и 21 097 метров.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Валентина Жагот

Благотворительный фонд «Точка Опоры» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.