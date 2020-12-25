Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Регуляторная гильотина повлияла на доступность онкологических лекарственных препаратов для пациентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге

«Чтобы обеспечить применение в полном объёме онкологических лекарственных препаратов, сделать их доступными для пациентов, Минздравом актуализированы клинические рекомендации и вносятся изменения в стандарты медицинской помощи», — заявила Голикова.

Тем не менее, эти документы из-за своего статуса «стандартов» попали под регуляторную гильотину, что не позволяет их быстро внедрять в практику здравоохранения, пояснила она.

«Все мы посоветовались и просим Вас, чтобы Вы дали поручение Минздраву утверждать изменения в стандарты по части лекарственного обеспечения по всем заболеваниям, по которым есть стандарты без проведения регуляторных процедур. Потому что к регуляторной гильотине это отношения не имеет. И, соответственно, поручение Министерству юстиции регистрировать как можно скорее эти стандарты», — обратилась она к премьер-министру Михаилу Мишустину.