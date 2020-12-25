Токио, 25 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Компания Toyota объявила о старте производства субкомпактного электромобиля C + pod. Об этом 25 декабря сообщается на сайте компании.

Toyota Toyota C + pod

Электрокар C + pod предназначен для корпоративных пользователей, местных органов власти и других организации, которые изучают новые возможности для популяризации электрифицированных транспортных средств.

Длина новинки составляет всего 2490 мм, ширина равна 1290 мм, а высота — 1550 мм. При этом размер колёсной базы составляет 1780 мм. Поместиться в электрокар C + pod смогут только водитель и один пассажир, а размера багажника хватит, только чтобы уместить несколько сумок из магазина.

Электромотор расположен в задней части новинки. Номинальная мощность агрегата равна 2,6 кВт (3,5 л.с.). На одном заряде C + pod сможет проехать до 150 км.

Стоимость нового электрокара от Toyota составляет от 1 650 000 йен (1 180 872 рублей).

Ранее компания Bloomberg New Energy Finance представила исследование, согласно которому аккумуляторы для электрокаров за прошедшие десять лет стали стоить дешевле на 89%.

Читайте также: КамАЗ создаст лёгкий коммерческий электромобиль на базе «Кама-1»