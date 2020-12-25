Москва, 25 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Лица, прибывшие с территории Великобритании, где была обнаружена мутация коронавируса, будут обязаны пройти 14-дневный карантин дома. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

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"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 26 декабря 2020 года.

Ранее оперштаб по противодействию коронавирусу в России приостановил авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю.