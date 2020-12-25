Калуга, 25 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Калуге 25 декабря прошло торжественное мероприятие, посвящённое 41-й годовщине ввода войск в Афганистан. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, участники боевых действий Афганистане и локальных конфликтов, представители Общероссийской общественной организации военных инвалидов войн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги В Калуге чествовали воинов-интернационалистов

Глава Калуги отметил, что, к сожалению, всё меньше с нами остаётся ветеранов Великой Отечественной войны, и их роль в патриотическом воспитании молодого поколения должны взять на себя ветераны войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов.

«Для молодёжи очень важно авторитетное мнение, нравственный ориентир, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать историю и принизить роль нашей страны, — уверен Юрий Моисеев. — Именно ветераны вооружённых конфликтов, с оружием в руках защищавшие интересы страны и должны стать для подрастающего поколения таким нравственным ориентиром».

По словам главы городского самоуправления военно-патриотическое воспитание в Калуге находится на высоком уровне, свято соблюдаются традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной, а в год 30-летия вывода советских войск из Афганистана в городе был открыт музей, посвящённый участникам локальных войн.

Собравшиеся обсудили работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и помощь участникам боевых действий. Отмечалось, что Общероссийская общественная организация военных инвалидов войны выиграла президентский грант, за счёт чего десять участников боевых действий прошли курс реабилитации в санаториях.

Для участников боевых действий прозвучали песни, им были вручены благодарственные письма и продуктовые наборы.