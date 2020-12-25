Москва, 25 декабря, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о новых полномочиях полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Полиция будет доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии «алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», в медицинские организации или специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам, в том числе в вытрезвители.

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Делать это сотрудники полиции будут и по письменному заявлению — «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу».

Одновременно им даются полномочия направлять и доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении. Кроме того, они смогут проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном правительством РФ.